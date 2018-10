Disgustado con el final de la película de Lorena Muñoz

09/10/2018 -

Ulises también se mostró molesto por el final del filme dirigido por la cineasta Lorena Muñoz. "No sé por qué tuvo que marcarse de esa manera, podría haber sido de otra manera, si bien el final fue trágico y terrible, para nosotros revivirlo fue doloroso porque no esperábamos tener que volver a ver eso después de 18 años, cuando intentamos convivir con el dolor que nos toca día a día, porque no se supera, sino que se aprende a vivir", destacó. Dijo que su hermano era "un tipo muy humano", cosa que no se mostró en el filme, que está "contado desde otra parte".

Quien sí participó de la creación de El Potro, lo mejor del amor, fue Ramiro, el hijo del cantante, quien tenía tres años al momento del fatal desenlace. "Lo único que voy a decir es que estoy orgulloso por haber tenido un padre que me amó y no necesito que me lo cuente nadie para saberlo", dijo Ramiro antes de que se estrenara el filme y apenas empezaron las polémicas sobre la forma en la que se contó la historia.