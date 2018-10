Denunciaron a Cielo Razzo por supuesto acoso sexual

10/10/2018 -

Primero, la denuncia por acoso sexual fue en contra de los músicos de Onda Vaga. Ahora, también alcanzaron a integrantes de Cielo Razzo.

"Pasaron muchos años. Ya ni me acuerdo cuántos. Sí recuerdo la angustia y el miedo que sentí la noche que quedé varada en un pueblo que no conocía, a los 17 años. Y después de que uno de los integrantes de la banda Cielo Razzo decidió que ya se había cansado de jugar conmigo. Borracha, llorando. Pero esta historia recién empieza. Ponete cómodo".

Así arranca el Testimonio 1 del blog Denuncias Cielo Razzo, abierto para que las "víctimas de la banda rosarina" cuenten, de manera anónima, las traumáticas experiencias que habrían vivido con los músicos del grupo.

Por esta misma modalidad, los integrantes de Onda Vaga recopilaron en una semana más de 40 acusaciones en su contra por abuso sexual, en la mayoría de los casos, cuando las denunciantes eran adolescentes.

También en Internet y desde el anonimato se hicieron las primeras denuncias contra Cristian Aldana: hoy en prisión, el cantante de El Otro Yo enfrenta un juicio oral por presunto abuso de siete menores de edad.

La joven del Testimonio 1 contra Cielo Razzo señala a "absolutamente todos" los músicos del grupo de rock.

Explicó que, cuando sucedió, "era una piba que no había terminado el secundario". Sin precisar el año, viajó con una amiga a un show en el interior (no especifica el lugar).

Los músicos se acercaron a ellas cuando las vieron tomando una cerveza. Luego del recital, las invitaron a subir al micro que trasladaba a la banda.

"(El colectivo) era un antro donde en el televisor ponían películas porno. Donde la droga corría como moneda corriente y las pibitas desfilaban buscando aprobación de sus ídolos. Donde subías siendo una y bajabas siendo otra. En ese colectivo de mierda dejé parte de mi adolescencia —relató—. Esa noche terminé teniendo relaciones sexuales con un tipo que me doblaba en la edad. No supe decir que no. Me manipuló. A mi amiga le pasó lo mismo. Habíamos caído en la red de perversión".

"Mi mayor deseo es que las pibas hablen. Que sanen. Que entiendan que no fue ni es su culpa. Que caminen con la frente en alto por la vida y no se dejen manipular por ningún macho más. Que saquen toda la mierda de adentro y puedan ser felices. Y ellos... bueno, la gente lo decidirá", concluyó.