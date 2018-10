Pampita se vengó de Lourdes por llamarla "bolsa de cuernos" y le puso un cero

Fotos Pampita no se arrepintió de su actitud.

Lourdes Sánchez y Pampita protagonizaron anoche uno de los momentos más tensos de la historia del Bailando, luego de que la jurada puntuara con un cero el baile en trío que la bailarina hizo con Flor Peña y Diego Ramos.

Los tres protagonizaron un baile espectacular que dejó al descubierto todo su talento. Incluso Laurita Fernández, archienemiga de Lourdes, los felicitó y les puso un 9, pero Carolina Ardohain materializó su venganza contra la mujer del Chato Prada por llamarla "bolsa de cuernos".

“Me encantó la coreografía, me parece que trajeron show y alegría, puras flores les podría tirar y me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto, pero como Marcelo dijo, esto no es un concurso de baile y por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje y va a depender de ella que se lo siga poniendo en el futuro. Así que ojalá que no hunda a su compañero, a su equipo, ni al sueño que representa y se cuide con las palabras de ahora en más”, fueron las palabras de la modelo.

Ante la sorpresa de todos, Carolina ratificó su postura: “Le puedo poner un cero de acá a que termine el concurso todas las veces que venga como invitada”.

Lourdes: - ¿Qué quiere que cambie? Vengo acá, hago 50 flip flaps para que me pongan un cero... prefiero no seguir lastimándome el cuerpo.

Pampita: - Y bueno, que no venga más.

Lourdes: - Vos no vengas más. Estás ahí de reemplazo, no sé qué estás haciendo ahí. Tendría que estar Flor Peña. Se nota que querías estar en un programa que haga buen rating.

Pampita: - Me encanta estar acá y cada vez que me invitan vengo feliz.

Finalmente, Polino cerró la votación con un diez y el BAR subió un punto. Antes de irse, Lourdes le propuso a Pampita ir a tomar un café para arreglar las diferencias.