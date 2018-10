Fotos Florencia Peña, entre lágrimas: "Me hubiera gustado que respete el esfuerzo"

Notas Relacionadas

Ordas ganó la primera medalla de oro para la Argentina

Hoy 13:54 -

El implacable cero de Pampita a Lourdes Sánchez, Florencia Peña y Diego Ramos fue, sin lugar a dudas, el momento más tenso de la noche del martes en Bailando 2018. La jurado reemplazante se despachó con una feroz devolución de gentilezas a la mujer del Chato Prada.

“Pampita le aporta al show. Para mí igual, más allá de lo que le pasa con Lourdes y que la súper entiendo, me parece que hay algo del esfuerzo compartido que me hubiera gustado que respete un poco más. Que lo reconozca. Pero bueno, ella estaba sentada ahí y no puedo decir nada”, completó la actriz.



Luego de la polémica, Peña habló del desempeño de Pampita en el tribunal. “Qué nochecita, la verdad. Tuvo todos los condimentos. Fue un esfuerzo grande y tuvo de todo. Me clavó un cero, casi me muero. Pensé que se había equivocado… Un poco me bajoneé, pero después dije ‘vamos a ponerle humor’”, comenzó Florencia, en una nota con Nosotros a la Mañana.