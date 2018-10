Fandiño a Laurita: "Preguntale a tu novio, que me conoce muy bien"

Fotos Soledad Fandiño fue picante con Laurita Fernández.

Ayer por la noche se produjo una fuerte discusión entre Soledad Fandiño, ex de Cabré, y Laurita Fernández, actual de Nicolás, y en el revoleo de gritos y chicanas, lo mencionaron en la pelea. "Si no me conocés, preguntale a tu novio quién soy", disparó Fandiño. "Hacemos cosas más copadas que hablar de nuestros ex", respondió Laurita.

Ante la sorpresa del propio Tinelli y el resto de los participantes, siguieron los ninguneos de ambas. "Si lo extrañás te paso el teléfono", agregó desafiante la miembro del jurado. “Uff... No sabés las ganas que tengo de tener el teléfono”, respondió con picardía Soledad, dando a entender que no habían terminado nada bien, y que no le gustaría volver a hablar con Cabré.