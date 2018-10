Ariana Castillo, una niña que le canta a Thalía, Pantoja y Juan Gabriel

14/10/2018 -

Ariana Castillo vive un mundo de sensaciones increíbles. A sus 12 años, la niña cantante nacida en Córdoba, pero actualmente radicada en Santiago, está comenzando una carrera musical al interpretar, con su educada voz, canciones románticas de Isabel Pantoja, Thalía, Ana Gabriel y Juan Gabriel, entre otros.

En una gira de prensa en Bolivia, Ariana participó en diferentes programas televisivos ganándose así el corazón de muchos bolivianos que ya la adoptaron como "La voz de América".

Además, se prepara para un mega- tour en la Argentina, nuevamente en Bolivia, Chile y Perú. En breve lanzará su álbum en vivo y en tiempo real "Real Time", en un concierto con más de 20 músicos en escena. Una producción que involucra a un equipo de los mejores profesionales del país en producción artística y audiovisual.

"Es algo muy lindo lo que me está pasando a mi edad. Lo disfruto al máximo", destacó Ariana en visita realizada a EL LIBERAL.

La influencia del abuelo

No es casualidad que Ariana abrace con pasión la música. ‘Desde muy chiquita, a los 7 años, empecé a cantar. Y desde hace tres años que lo hago en forma profesional. Quien me inspiró para cantar es mi abuelo, Alejandro Carabajal, que también canta. Él me enseñó muchas cosas sobre el canto", destacó la intérprete de "Así fue", "Hasta que te conocí", "Cómo tu mujer", "A mi manera" y "Once mil".

‘Me encanta. Es la música que me gusta, que siento y me encanta interpretarla’, responde con alegría al referirse al repertorio que eligió para forjar su carrera. En su voz, cobran frescura clásicos como "Aquí estoy" (Ana Gabriel), "Quien como tú" (Ana Gabriel), "Ya te olvidé", "Marinero de luces" (Isabel Pantoja), "El Adivino", "Hasta el fin del mundo" y "Amor a la mejicana" (Thalia).

"Siento mucha emoción al interpretarlo. Son temas con mucho sentimiento. Yo me meto en el personaje de la canción. Es algo muy lindo, mágico", resaltó Ariana.

Muy buena experiencia

Acerca de lo vivido en sus presentaciones en Bolivia, remarcó: "Fue una muy buena experiencia. La pasé muy bien. La gente con la que traté es muy buena. En los programas de televisión, en la calle y en cuantos lugares anduvimos me trataron muy bien".

Adelantó que muy pronto regresará a Bolivia para presentar su disco y los dos videoclips. Además, este material discográfico lo hará conocer en una gira que concretará por Perú, Paraguay y Chile. "Mi disco está compuesto por diez cover. Tendrá un ritmo folclórico y melódico", precisó al referirse a la característica que tendrá su material discográfico.

"La voz de América"

En Bolivia la bautizaron como "La voz de América". Ariana se siente orgullosa de esta distinción.

"Poco a poco voy haciendo realidad mis sueños", consignó la niña cantante que también tiene como referentes a Abel Pintos, Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti.

"Arriba o debajo del escenario soy igual. Transmito a la gente alegría. Me siento alguien grande arriba de un escenario", expresó Ariana.

Ariana participó en diferentes festivales tales como Villa María en el año 2017, y la Fiesta Nacional del Robalo en Santa Cruz, y en muchos programas de televisión cautivando a todos los que la escuchaban cantar.