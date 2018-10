Casco y el secreto para ser titular en River Plate

Fotos CONFESIÓN Milton Casco reconoció que habla mucho de fútbol con su esposa que hace de especie de psicóloga cuando las cosas no salen bien.

Milton Casco es hoy uno de los jugadores de River Plate que se ganó la confianza absoluta del entrenador Marcelo Gallardo y todo tiene un porqué.





El defensor confesó que después de haber estado mucho tiempo sin jugar como titular, se apoyó mucho en los consejos de su esposa para tratar de revertir la situación.





"La contención de mi familia fue muy importante en los momentos en los que uno no estaba jugando. Hablo mucho con mi esposa, Luciana. Yo soy una persona muy cerrada, pero con ella charlo de fútbol. No sólo me escucha, sino que a veces me marca cosas del juego. Es una especie de psicóloga", comentó el lateral izquierdo de los "Millonarios".





¿Cómo fue la relación con el Muñeco mientras no formaba parte del equipo? "Con el entrenador no tuve ninguna conversación específica, pero sí trabajé el tiempo que no me tocó estar para poder volver y valoré que Gallardo me haya tenido en cuenta también cuando no jugaba. Es un técnico que mira todo. Sabe cómo se entrena cada jugador que no está jugando, le presta mucha atención a eso. Él sabe el profesionalismo que tengo. Por el esfuerzo diario tuve esta revancha", comentó el defensor.





Con el buen presente personal, Casco se ilusiona en lo colectivo. "Es un lindo momento, laburamos mucho para llegar hasta acá y ha quedado reflejado. Debemos seguir de la misma manera porque se vienen partidos importantes, con Gremio será duro", aseguró. Y expresó un deseo: "En lo íntimo, pienso en la ilusión que tenemos todos, que es levantar la Copa. Y vamos a ir con todo por ese sueño".