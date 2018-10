A Nacha Guevara le pasó el enojo y confesó que le gusta hacer cosas distintas en la actuación

-

Después del enojo que protagonizó durante la presentación de "Morir de amor", por no encontrar ninguna imagen suya en el adelanto difundido para la prensa, Nacha Guevara está lista para que el público la vea otra vez haciendo ficción en la pantalla chica.

"Es una cosa distinta, siempre me gusta hacer cosas que no hice antes, es una mujer que está enferma, y lo que va buscando es como solucionarlo y encuentra una manera un poco extrema, un tanto bizarra, de salir de ese problema", adelantó Nacha, en el programa radial de Catalina Dlugi, sobre lo que será su personaje en la ficción que comparte con Griselda Siciliani.

Y cuando le hicieron referencia a su salida intempestiva del evento con el que lanzaron el unitario que llegará este miércoles a la programación de Telefé, Nacha admitió que la enojó no verse en el tráiler promocional. "Ellos metieron la pata, se disculparon, pero ya pasó, hay que bajar el ego un poquito, en el momento me pasó que me enojé, pero tampoco era una cosa tan importante y trascendente", remarcó.

Hace un par de semanas, la actriz también se dejó ver nuevamente como jurado del "Bailando por un sueño". Al respecto, puntualizó. "Yo me divierto cuando estoy ahí, la paso bárbaro, de vez en cuando me encanta, me produzco, me disfrazo", dijo y confesó la sorpresa que se llevó con la participación del youtuber y la influencer Julián Serrano y Sofía Morandi: "Esos chicos me encantan porque son los únicos que no caretean, les hablé para que no lo pierdan, les dije que no dejen que el medio, la televisión y los monstruos se los coman, porque la verdad es que son muy frescos y muy naturales los dos".