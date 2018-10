Cómo nacieron las "hijas mellizas" del guarachero

19/10/2018 -

"Yo tengo una linda morena" y "Aquella Negra" son dos de las primeras guarachas que a Marcelo Véliz le dieron la popularidad que hoy tiene. "Son mis hijas mellizas. Nacieron en 1978 y hoy son las que mayores satisfacciones me dieron", dijo Marcelo a EL LIBERAL.

Véliz explicó que estas dos guarachas "se grabaron por accidente. A los chicos de Los Caimanes Santiagueños, mis hermanos, les faltaban un tema. El contrato decía 12 temas. Ellos había llegado a Buenos Aires con 11 canciones entre cumbia, paseítos y merengues. No había ningún ritmo rápido que se pareciera a la guaracha. Yo no podía convencerlo a Jorge (Véliz, su hermano) que me grabe el tema porque él decía que era rápido. De todos modos, me llamó para explicarme que le faltaba un tema y que la compañía no le permitía grabar. Él estaba en los estudios de Buenos Aires Record. Así fue como me llamó para grabar la guaracha. Son dos guarachas muy poderosas. Estoy muy feliz y orgulloso por el camino que han recorrido y por como la gente la canta en todos lados, inclusive en los estadios de fútbol. ‘Se mueve para acá, se mueve para allá...’", un ritmo que atrapa".