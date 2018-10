Aumentan desde el lunes un 10% el precio del kilogramo de pan

Fotos PANADERÍAS. El precio sugerido subirá a $65, pese a que la gente compra por importe en vez de cantidad.

20/10/2018 -

A partir del lunes próximo el precio del kilogramo de pan en las panaderías tendrá un aumento del orden del 10%, según confirmaron anoche desde el Centro de Industriales Panaderos (CIP), entidad que además detalló una serie de precios que presenta el rubro en la actualidad con motivo del Día de la Madre y de las próximas fiestas de fin de año.

El presidente del CIP, Roberto Llanos, confirmó que la medida de incrementar el precio del pan en $5 más por sobre el sugerido actual de $60, surgió luego de una reunión mantenida por los panaderos locales, con sus pares de toda la región noroeste. En rigor el alza es de 8,3%, pero al ser un valor sugerido, habrá negocios que subirán directamente $6.

"Hemos tenido una reunión todos los Centros de Panaderos del norte del país, entre ellos de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y de nuestra provincia, para tomar la decisión de aumentar el 10% el precio del kilogramo de pan", señaló Llanos.

Detalló que por ejemplo en Tucumán a partir del lunes pasará a costar $65, en Salta subirá a $80, en Jujuy a $70 y los panaderos locales aumentarán de $60 a $65.

El dirigente confirmó que si bien esta situación se produce cuando el precio de la harina comenzó a experimentar una retracción, por otro lado, una serie de costos fijos que maneja el rubro sufrieron incrementos.

"El precio de la harina ha bajado en algunos casos de $20 a $30 y los distribuidores estiman que la harina puede llegar a bajar un 10% aproximadamente en diciembre o enero, cuando empiece la nueva cosecha de trigo. Pero mientras eso es algo que puede suceder, por otro lado ha subido el gas un 35%, el combustible no ha bajado pese a que ha bajado el dólar y ahora se vienen las paritarias y un aumento de sueldos de un 35%. Por eso estamos adoptando el aumento de aproximadamente un 10% desde la próxima semana", indicó. Agregó que el consumo en lo inmediato no muestra señales de recuperación. "La gente no compra el pan por kilogramo sino que compra por importe, gasta no más de $10 a $30 en cada compra", señaló el panadero.

Evolución

En los primeros días de abril, antes de la devaluación y la disparada del precio del dólar, el kilogramo de pan se vendía a $45,con lo cual con respecto al valor actual, subió un 33%. En tanto, la bolsa de harina en abril, no alcanzaba a los $400. Pero luego tras la devaluación de mayo, agosto y septiembre, la bolsa de harina siguió en alza hasta alcanzar los $820 y $850 actuales.

Por la caída del consumo, el pan no tuvo un traslado directo de la devaluación y la consecuente alza del trigo que cotiza en dólares y sirve de parámetro para fijar el valor de la bolsa de la harina.

No obstante, a partir del lunes las panaderías volverán a retocar el precio sugerido a $65 y con ello, un alza en igual proporción en todas las especialidades.