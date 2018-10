La cantante Becky G estará invitada a "La Voz"

20/10/2018 -

"La Voz Argentina" sumará como couch invitada a la cantante estadounidense Becky G. Así lo anunció el productor ejecutivo del show de talentos, Diego Núñez, quien además adelantó que ella no será la única, sino que habrá "muchos nuevos invitados, muy grosos". Sobre el rol que ocupa el jurado, destacó que no apuntan a ser lapidarios, sino constructivos con los participantes desde su conocimiento como profesionales: "Somos coherentes con el formato. El día que haga Xfactor seguramente buscaré alguno que haga el papel de malo, ahora no va".