Fotos La cineasta santiagueña (primera desde la derecha) junto con Amaia Salamanca, Belén Cuesta, Blanca Suárez y Macarena García, en el primer día de rodaje.

20/10/2018 -

La cineasta santiagueña, Gabriela Tagliavini, dirige para Netflix "A pesar de todo", película original que comenzó a rodar en España protagonizada por Blanca Suárez ("Las Chicas del cable", "El Bar"), Macarena García ("La Llamada", "La otra mirada"), Amaia Salamanca ("Tiempos de guerra") y Belén Cuesta ("La Llamada").

"A pesar de todo" es una comedia de enredos que cuenta la historia de cuatro hermanas que son convocadas a reunirse en el entorno familiar a propósito del fallecimiento de su madre. Esta mujer (interpretada por Marisa Paredes) deja preparado antes de su muerte un vídeo en el que hace una serie de revelaciones a cada una de las hermanas, lo que destapará un secreto familiar que revolucionará sus vidas y provocará un viaje de búsqueda, un reto para que las hermanas se reencuentren entre ellas.

El rodaje, que comenzó este jueves y que se prolongará hasta mediados de noviembre, se realizará principalmente en localizaciones naturales en el entorno de Madrid, pues todo, la búsqueda, el reto y el misterio, suceden en la capital.

El filme, no solo tiene un auténtico "Dream team" en sus papeles principales, sino que el resto del reparto es de verdadero ensueño: Rossy de Palma, Juan Diego, Maxi Iglesias, Carlos Bardem, Tito Valverde, Emilio Gutiérrez Caba y Joaquín Climent, autéticos representantes de lo mejor del cine español.

Teresa Fernández-Valdés es productora ejecutiva de Bambú Producciones y una de las responsables de este proyecto. Sobre la realizadora santiagueña, Fernández-

Valdés expresó: "Ha trabajado mucho en Estados Unidos y México y que ahora la recibimos en España con mucha ilusión porque ha entendido perfectamente cómo trabajamos aquí y está ilusionadísima con el proyecto y conecta muy bien con la historia y las actrices".

Quién es quién en el filme

+ Sara (Blanca Suárez): Es una mujer de hoy en día, que ha apostado por su carrera y trabaja en Nueva York. Mujer trabajadora y exitosa, pero distanciada de su familia. Al volver ve que ha ganado mucho en lo profesional, pero no en lo personal.

+ Sofía (Amaia Salamanca): Es un perfil artístico, una mujer lesbiana, abierta a las nuevas experiencias, que respeta las diferencias y que uno pueda hacer locuras en su vida. Entiende la libertad como parte del desarrollo humano. Pero esa libertad a veces le puede generar algún equívoco.

+ Lucía (Macarena García): Es la más pequeña y es muy rebelde. Se ha separado de las formas y costumbres de la familia a la que pertenece. De alguna forma se ha sentido siempre como el "patito feo", no le ha llegado el afecto que esperaba recibir de su madre y acaba siendo la oveja negra de la familia.

+ Claudia (Belén Cuesta): Con una hechura clásica y tradicional, le pesa mucho el qué dirán. Es la que ha estado más cerca de la familia y carga con esa cruz. Vive presa de un matrimonio que no está funcionando, pero por no dar explicaciones, vive en un mundo de cosas que no son lo que parecen.