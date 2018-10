Javier Olmedo volvió a apuntar contra "El Potro"

22/10/2018 -

El accidente automovilístico en el que murió el cantante cordobés Rodrigo Bueno y Fernando Olmedo, uno de los hijos que Alberto Olmedo tuvo con Judith Jaroslavsky, sucedió hace 18 años, pero las heridas se reabrieron a raíz del estreno de la película "El Potro, lo mejor del amor".

En ese contexto, Javier Olmedo, otro de los hijos de "El Negro" (con Tita Russ), aseguró que el único responsable de la muerte de su hermano Fernando es Rodrigo Bueno.

"Quise saber absolutamente todo lo que pasó esa noche porque perdí a mi hermano por culpa de Rodrigo. Me resultaba simpático hasta que su impericia y su falta de respeto mataron a Fernando", señaló Javier en un crudo relato que reflejó Teleshow.

Y según recordó, fue el productor artístico y amigo del Potro, Jorge Pablo Moreno -que viajaba en la camioneta y sobrevivió al accidente-, cuando terminó el show, quien le contó cuál fue la última conversación que tuvieron Rodrigo Bueno y Fernando Olmedo.

"Rodrigo, no está la traba para engancharlo, y a mí no me gustar andar en auto sin cinturón de seguridad", le habría dicho Fernando. A lo que "El Potro" le contestó: "Fer, debe haber quedado abajo de los asientos: tendría que desarmar toda la camioneta para ponerlo. Pero quedate tranquilo que cuando llegamos al lugar del show le pido a mi gente que los levante y te acomoden el cinturón".

De acuerdo con el relato de Javier, minutos antes del accidente en la Autopista Buenos Aires La Plata que le costara la vida a ambos, Fernando le habría vuelto a reclamar al cuartetero que no tenía la traba para sujetar el cinturón de seguridad.

"Tranquilo, Fer... Vamos despacio. No pasa nada", le habría reiterado Rodrigo, previo al vuelco con su camioneta Ford Explorer luego de que otro auto lo encerrara sobre la autopista Buenos Aires - La Plata.

Fernando se había encontrado de casualidad con "El Potro" en el conocido restaurante El Corralón, y allí lo habría invitado a acompañarlo a su show en City Bell. Pero según explicó Javier Olmedo, a su hermano "no le gustaba andar en auto y no hacía una cuadra sin cinturón de seguridad".

"Nunca llegaron...", lamentó Javier, que también le adjudica responsabilidad al empresario Alfredo Pesquera, quien iba al volante del otro vehículo involucrado: "Si ese hijo de p... hubiera avisado que hubo un accidente, mi hermano estaría vivo", dijo.

Después del choque, Fernando Olmedo agonizó 45 minutos: la ambulancia se demoró y no logró sobrevivir. "Si alguien le hubiese puesto un torniquete en la pierna que se le cortó, estaría vivo", continuó Javier, quien aclaró que sus afirmaciones son personales y que no resumen el sentir de sus otros hermanos.

El Negro Olmedo tuvo seis hijos, pero conoció a cinco porque el menor, Albertito (29), de su amor con Nancy Herrera, nació cuando el humorista ya había muerto. Fernando (que hoy tendría 58 años), Marcelo (56) y Mariano (54) son hijos de la relación del humorista con Judith Jaroslavsky, mientras que Javier (50) y Sabrina (46) son hijos de Tita Russ.