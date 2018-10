El actor Gael García Bernal se mostró en contra de la xenofobia

23/10/2018 -

"No hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo y el clasismo en este sentido, alguien en esa postura no se va a entrar en la discusión", advirtió García Bernal en el Festival Internacional de Cine de Morelia (oeste de México).

Durante la presentación a los medios de prensa de su película "Museo", García Bernal dijo estar a favor de que los migrantes centroamericanos tengan acceso a visas de trabajo o de tránsito para entrar a México en su cruce hacia Estados Unidos.

El actor de la premiada serie "Mozart in the jungle" afirmó que ofrecerle a los migrantes estas visas evitaría su criminalización y los peligros que afrontan en su paso por territorio mexicano.

"Se viene pidiendo hace muchos años una visa de trabajo, una visa transitoria para que puedan cruzar por México y que en algún momento se puedan quedar si encuentran una vida aquí", dijo García Bernal ante medios de comunicación.

"Me parece que es lo normal, todos tenemos derecho a estar bien, todos tenemos derecho a buscar algo mejor", agregó.