Rodrigo de La Serna llega a "La Casa de Papel"

24/10/2018 -

El actor argentino Rodrigo de La Serna se incorporará a "La Casa de Papel", serie española que emite Netflix. En diálogo con cineargentino.net, el artista contó: "El año que viene probablemente me vaya para España. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto. Estoy contento porque es laburo. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí".