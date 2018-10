Troglio elogió al "Xeneize" y dijo que el objetivo del "Lobo" es quedar en Primera

Fotos IDEA. El entrenador trató, además, de sacarle presión a su equipo que hoy querrá de repetir el triunfo ante Boca, pero por la Superliga.

Pedro Troglio es el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata y ayer ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre las expectativas que tiene para el partido de hoy ante Boca.





Troglio no quiso comparar este encuentro con aquel de la Copa Argentina en el que Gimnasia venció a Boca porque entiende y destacó el nivel del rival. "Es un equipazo, nos tenemos que preparar como nos preparamos siempre para jugar con Boca. Ese día nos salió todo perfecto. Estamos en un situación distinta en nuestra cancha y Boca apunta a la Libertadores, yo le apunto a esto, a quedarme en Primera División y dejar tranquila a la gente".





También aprovechó para sacarles presión a sus dirigidos antes del difícil partido con uno de los semifinalistas de América.





"No me preocupo tanto cuando jugamos mal, ojalá pudiéramos jugar los 50 partidos bárbaro pero eso no pasa. Vamos a ganar, a perder, a jugar horrible y otras veces bien. Ni siquiera un equipo que gasta 100 millones de dólares juega bien todos los fines de semana", analizó el técnico del "Lobo", que viene de caer como visitante frente a Vélez.





El director técnico tripero hará cuatro modificaciones porque "el mal partido con Vélez me obliga a buscar variantes", dijo.