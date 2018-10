Cathy Fulop y Sol Pérez, enfrentadas en las redes

Fotos Cathy elogió a Mar Tarres, cuando ésta se comparó con Sol Pérez, le dijo que era más diosa.

27/10/2018 -

Los picantes cruces entre mujeres famosas acercan sorpresivas protagonistas. Esta vez fueron Catherin Fulop y Sol Pérez, quienes a raíz de una fotografía, quedaron expuestas a través de los comentarios que compartieron en Instagram.

"Acá copiándole la pose a mi amiga Sol Pérez. Encontrá las 7 diferencias si podés. Prometo que empiezo a usar tanga este verano. Pasa que tengo el culo come trapo y se me pierde", escribió con mucho humor, desde su cuenta, la cordobesa Mar Tarres junto, a la par de una imagen que la mostraba a ella, y a la exchica del clima, en la playa, y por separado.

Su posteo, riéndose de ella misma, recibió miles de "Me gusta" e innumerables comentarios, entre los que sobresalió el que escribió Catherine Fulop, quien para mostrarle su apoyo hizo referencia a la participante del Bailando por un sueño. .

"Son pocas las diferencias, no sé si llegan a siete. 1, no tenés arena en las pompis. 2, tenés un brazo levantado. 3, tu cabello es de otro color. 4, lo tenés un poco más largo", comenzó su comentario la venezolana.

Y continuó: "5, las puntas (del pelo) estarían abiertas. Ah, y que tu malla es negra y la de ella blanca, nada más. Y claro, me faltó, que sos más diosa y te queremos más".

Ese último renglón fue el que desató la bronca de Sol Pérez. Sin dar paso a nada, escribió: "Diosa Mar, lo bueno es que yo para decirlo no necesito hablar de otra". Y usó las palabras de la mujer de Ova Sabatini: "Sos más diosa, te queremos más" y agregó, irónica un emoji de un pulgar levantado y la frase: "Qué bien".

Rápidamente la arremetida de Sol logró cosechar 500 me gusta y varios comentarios de apoyo sobre el posteo de Mar, haciendo hincapié en que no era necesario atacar a Sol para halagar a Mar.

Como si se tratara de una casualidad, hacía poco que Catherine había posteado una fotografía al natural, sin ningún tipo de uso de filtro o photoshop; con el comentario: "Sé que ahora hay mucha presión con esto de las redes, pero les juro que se puede estar sanas y bellas, la perfección no existe".

También señaló: "Sin Photoshop, me miro al espejo y me gusto. Sé que no tengo la belleza de los 20, 30 ó 40 son ya más de 50 (en unos meses, 54) y la piel ya no es tan tersa, de hecho, te empiezan a salir manchas, culpa del mal trato que le diste a través de los años, exceso de sol, mala alimentación, etc".

Y agregó: "¡De hecho salen lunares blancos, uh! No lo sabía y sí, son feos, y las arrugas y las flacideces tampoco son muy lindas, pero no puedo estar enojada por esto, estoy feliz y satisfecha del camino recorrido, de la familia que formé, de ver en mis hijas esa belleza que algún día yo disfruté sin saber que algún día se iba a ir", enumeró Catherine, sobre lo efímera que es la belleza física.