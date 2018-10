Sol Pérez se cansó del jurado del "Bailando"

28/10/2018 -

"No se mide a todos con la misma vara", dijo con evidente malestar Sol Pérez, en el programa "Hay que ver", por la devolución que le dio el jurado (9) luego de su performance de cuarteto. Y agregó furiosa: "Yo no tomé clases de baile. Me hablan de técnica y para tener técnica me hace falta estudiar mucho tiempo. Se tienen que fijar un poco en eso, la están pifiando de certamen".

En ese contexto, la exchica del clima estaría analizando abandonar el certamen de baile de "ShowMatch". Incluso el exbailarín de la también panelista, Fernando Bertona, se presentó en el programa de Canal 9, y explicó: "Está cansada y justo estaba con fiebre y se peleó con el chico que salía".