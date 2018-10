El Renzi estrena "Bohemian Rhapsody"

29/10/2018 -

Este jueves 1 de noviembre, el Nuevo Cine Teatro Renzi (La Banda) estrenará "Bohemian Rhapsody", la película que aborda aspectos de la vida y obra de Freddie Mercury. Y es el actor Rami Malek quien viste la muy ceñida maya entera (catsuit) y toma parte del pedestal con el micrófono para asumir el papel del rey del rock pop en "Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury", una celebración trepidante de la música de Queen y de la extraordinaria vida del cantante principal Freddie Mercury.

La icónica introducción de "We Will Rock You", el coro in crescendo de "We Are the Champions", los fascinantes cantos operísticos de "Bohemian Rhapsody" están presentes en esta esperada película. ¿A quién no le dan ganas de cantar cuando escuchan estos himnos? ¿Quién puede evitar zapatear con ritmos tan estimulantes? ¿Quién puede olvidar aquel momento cuando el concierto de Live Aid de 1985 alcanzó su máximo ímpetu en un abrir y cerrar de ojos cuando Freddie Mercury subió al escenario contoneándose y puso frenética a la multitud al mismo tiempo que entonaban cantos comunales? A partir de este jueves, en La Banda, y también en el mundo, la devoción por Mercury volverá a expresarse.

A 25 años

Ya han pasado más de 25 años desde la muerte del cantante principal y extravagante líder Freddie Mercury, pero su música todavía vive.

Freddie redefinió y trascendió los estereotipos, así como la música de Queen, que se rehúsa a que la asignen a cualquier género tradicional. Quizás esa es la razón por la cual la banda es un fenómeno tan intergeneracional, multicultural y mundial.