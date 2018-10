Michael Bublé reconoció que es Luisana Lopilato quien lo sostiene

30/10/2018 -

Michael Bublé, el cantante y esposo de la actriz argentina Luisana Lopilato, se ha referido ya en varias oportunidades al cáncer contra el que tuvo que lucha su pequeño hijo Noah, cuando apenas tenías tres años.

Sin embargo, en Carpool Karaoke, un segmento de "The Late Late Show" conducido por James Corden, Bublé admitió que al enterarse del diagnóstico su vida cambió por completo, y que si bien tuvo la fortaleza necesaria para contener a su familia, una vez que los médicos dijeron que Noah había logrado superar el cáncer, él se cayó. Hoy es Luisana quien lo contiene.

"Cuando nos dijeron qué era lo que tenía se terminó todo. Mi vida entera se terminó", le confesó Bublé, visiblemente emocionado, al entrevistador. Y agregó: "Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora", reconoció.