Diego Peretti: "No entiendo bien lo que dice Valeria Bertuccelli"

31/10/2018 -

Luego de que Valeria Bertuccelli contara en una entrevista con Luis Novaresio que mientras trabajaba en "Escenas de la vida conyugal" había sufrido "destratos" de su colega Ricardo Darín, muchos salieron a apoyarla como también a desmentirla. Meses después del hecho, se pronunció Diego Peretti sobre el enfrentamiento de sus pares. En diálogo con "Perfil", Peretti expresó: "No entiendo bien lo que dice Valeria Bertuccelli, pero lo que interpreto es un problema laboral que tengo y tendré yo. Es muy complicado. La discusión se confunde. Me parece desacertado". El actor le preguntó a la periodista: "¿Nunca maltrataste?". Y él mismo continuó: "Mujeres como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Cristina Fernández de Kirchner o María Eugenia Vidal: ¿no maltrataron a sus compañeros alguna vez por el estrés del trabajo?". Además, Peretti supuso que las sensaciones de Bertuccelli se vieron influidas por el espectáculo en el que trabajaba: "Una obra de Ingmar Bergman no ayuda. La susceptibilidad de los actores es muy grande. Nos exponemos monumentalmente frente al público, poniendo el corazón. ¿Creés que Norma Aleandro y Alfredo Alcón no habrán discutido con ese texto? Trabajé con Alcón y cuando se enojaba, siempre con razón, era terrible. Lo avalo porque era un artista y te avisaba una, dos, tres veces, hasta que explotaba".