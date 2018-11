Aníbal Pachano hizo que "Pampita" se conmoviera hasta las lágrimas

01/11/2018 -

"En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio", comenzó diciendo Aníbal Pachano en una charla que compartió con Carolina "Pampita" Ardohain, para el programa que la modelo conduce en Net TV. Y agregó sobre el avance de su enfermedad: "No me faltó nada, pero es esa cosa de decir ‘no me quiero ir tan rápido’. Y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso... También es lo más lindo que estoy aprendiendo en este momento. Siempre digo que uno viene solo y se va solo. Y hoy tengo miedo de irme solo".

El bailarín y coreógrafo afrontó el año pasado un duro diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Desde entonces, Pachano se dedicó a cumplir con el tratamiento para superar la enfermedad. Pero se siente muy vulnerable. Así se lo confesó a Pampita.

"A veces la emoción me puede. Y en este momento, me puede más porque siento que no sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente. Es muy difícil entender y aprender qué te sucede en una enfermedad", se sinceró Pachano y Carolina Ardohain no pudo contener las lágrimas.

"Me da mucho miedo que me olviden, porque es una soledad que uno no sabe qué es y está bueno decirlo y trasmitirlo y en ese tránsito estoy. Durante este último mes, he estado medio conectado en qué me pasa por esto de la inestabilidad, por ahí me choco con las cosas o estoy inestable en las escaleras. Por momentos, me da bronca. Y, por otro lado, digo: ‘Hay que permitírselo, es lo que hay’", reflexionó Aníbal.

Mientras en una pantalla se proyectaban imágenes de la trayectoria de Pachano, Pampita no dudó en abrazarlo y en unir sus lágrimas a las de él.