Moria Casán, durísima con dos conductores de la televisión

01/11/2018 -

La conductora de "Incorrectas", el programa que se emite por América está acostumbrada a hablar con total libertad sobre distintos temas y sobre distintas personas. Esta vez no fue la excepción. Moria Casán dijo que seguir con Marcelo Tinelli la hubiese devaluado y que a Jorge Rial, a quien reemplazó en la conducción de "Intrusos" durante su larga licencia le duele que una mujer ocupe su lugar, aunque lo niegue.

"Con Marcelo (Tinelli) estamos muy bien. Pero estuve diez años, necesito crecer, mi culo tenía la forma de la silla del jurado. Cuando este chico estaba en los planes del padre, yo ya era Moria Casán, sentí que me devaluaba estando ahí. No era el Bailando, para mí iba a ser el Devaluando. Basta de aportar a una cosa que no es tuya. Hacía un año que me estaban llamando de América y ya tenía una palabra dada. Porque si quiero dar mi impronta y mi repentización, lo hago en "Incorrectas", mi amado programa, no lo puedo hacer en otro", señaló en una entrevista con la revista Gente.

Como si eso fuera poco, también ahondó en la "guerra" que mantiene con Rial a través de Twitter. "Es un chisporroteo divertido, entre nosotros está todo bien. Rial entró a la televisión gracias a mí. Pero está todo bien, yo creo que, tanto a Marcelo como a él, y a todos los hombres importantes, les duele que una mujer pueda ocupar su lugar, por más que lo nieguen. Fijate qué casualidad, que, a los dos hombres más importantes, uno del chisme o del espectáculo, y el otro del show, a los dos los reemplacé yo. Soy re fálica, y eso creo que a ninguno le gusta demasiado. El otro día vino (Alejandro) Fantino a la mesa y me dijo ‘te quiero agradecer porque a mí me enseñaste a bajar mil cambios por lo que has hecho en este canal, lo dinamizaste, lo oxigenaste, tu energía cambió todo, y no jodés ni rompés las pelotas, porque yo era un rompebolas con la producción, en cambio, a vos no se te escucha y sos la que mayor rating hace".