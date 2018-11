The Sinner investigará el crimen que cometió un niño

02/11/2018 -

El 9 de noviembre llegará a Netflix la segunda temporada de "The Sinner". En esta nueva entrega, se verá al detective Harry Ambrose (Bill Pullman) regresar a su pueblo natal, en el estado de Nueva York, para investigar el crimen de un niño de once años que ha matado a sus padres. Como sucedía con el crimen de Cora en la temporada 1, nadie entiende qué ha pasado porque el niño no parecía tener motivos para hacer algo así. Pero saldrán a la luz algunos secretos del pueblo que la gente quiere tapar, aparecerá una enigmática mujer que podría ser clave en la historia.