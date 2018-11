Juana Viale no busca satisfacer a todo el mundo

05/11/2018 -

La nieta de Mirtha Legrand está a punto de estrenar su nueva película, "Camino sinuoso", la cual comparte con Arturo Puig y Geraldine Chaplin, además de un gran elenco. Y como sucede cada vez que estrena, se pondrá en el ojo de la crítica. Sin embargo, ya adelantó que sabe que es muy difícil satisfacer a todo el mundo.

"Estoy muy satisfecha con todo el proceso de realización de la película. "Camino sinuoso" es una película que está muy bien. Es muy difícil poder satisfacer a todo el mundo, y tampoco es mi interés. Mi interés es hacer lo mejor que puedo, respetar al compañero, recibir la indicación de mi director, siempre buscar desafíos. Pero no puedo satisfacer el placer y el gusto de todos los seres humanos. Lo que pasó en esta película en Puerto Madryn cuando la presentamos, y nos quedamos charlando con todo el público que la había ido a ver, me llena mucho más que la crítica gratuita dañina porque soy yo, y que con eso ya está", revelo Juana en Teleshow, sobre su personaje de Mía Siero, en la ópera prima de Juan Pablo Kolodziej.

Y agregó: "La vida no es fácil para nadie aunque siempre parezca que para algunos el sol brille más, es igual para todos. Tener los pies sobre la tierra no es fácil. Luchar o querer mantener un estilo de vida dentro de los cánones más normales posibles, tampoco es fácil. Que tus hijos te vean con los pies en la tierra o transmitirles a ellos un montón de valores que para mí son importantes, no es fácil".

En la película "Camino sinuoso", Juana le dará vida a una ex atleta olímpica expulsada de una competencia internacional por consumo de drogas no permitidas, que se alejó de su pueblo y su familia para llevar una vida anestesiada, envuelta en una relación violenta. Como consecuencia del grave estado de salud de su padre, Mía debe regresar a su ciudad natal y enfrentar su pasado: "Mía vuelve a resolver todo eso que había dejado aplazado por el dolor que le había generado su frustración, su proyecto de vida. Siento que es una luchadora", dijo Juana sobre su personaje.