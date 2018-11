Brenda Asnicar reveló que fue acosada a los 16 años

05/11/2018 -

Brenda Asnicar tenía 16 años cuando participó de "Patito feo", la ficción destinada a público adolescente protagonizada también por Laura Esquivel, Griselda Siciliani y Juan Darthés.

Por eso llamó la atención de quienes la escucharon revelar en el programa "PH: Podemos hablar", que conduce Andy Kusnetzoff, que a esa edad "hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar", aunque no aclaró si el colega que le hizo ese comentario pertenecía a ese elenco o a otro. Ante el asombro del resto de los invitados, Brenda sólo detalló que se trataba de "un compañero de elenco, mayor de edad, 37 años...".

"Las mujeres tenemos este despertar en el que nos queremos sentir deseadas, bellas y hermosas, y finalmente seguimos siendo niñas en ese cambio. Entonces hay un determinado target de tipos que se cree que porque la piba parece más grande o se hace la sexy...", continuó, según lo reflejó Clarín.

Y agregó: "Yo en ese momento no me lo planteaba porque me parecía que era re lindo él, entonces yo me sentía halagada. Pero hoy con 27 años digo ‘pará, este tipo está en cualquiera’. Porque yo le hubiera dicho que sí, por ahí hubiera pasado y hubiera sido cualquier cosa".

Cuando el conductor intentó indagar de quién se trataba, Brenda señaló: "No viene al caso. Yo como actriz y como persona decido llamar la atención con respecto a la actitud más que con la persona como tal", agregó.

Como se recordará, hace varios años que Brenda Asnicar se mudó a Colombia adonde protagonizó la exitosa serie "Cumbia Ninja", y hace más de un año contrajo matrimonio con el empresario Alejandro De Angulo, en Croacia, a quien mantiene, casi se diría en el anonimato. "Como somos de diferentes países decidimos hacerlo en un lugar que no todos conocieran. Todo el mundo pagó su pasaje con mucho esfuerzo, y algunas amigas me dijeron: ‘Yo te acompaño con el sentimiento’. No estaban permitidos los celulares, fue un ritual muy hermoso con los cuatro elementos, con el objetivo de honrar la vida y la gratitud de tener las cosas que te dan de comer y te hacen real", contó.

Con respecto a su boda secreta dijo recientemente en la revista HOLA!: "Hay gente que no quiere exponerse y hay que respetarlo. Son acuerdos que uno hace en su pareja. Además, decidí dejar de hablar de cosas que no suman a mi carrera".

Instala en Cali, aseguró que no piensa aún en volver a residir en la Argentina. "Colombia está llena de naturaleza y tengo mi jardín. Planté árboles en mi terraza, y eso jamás me hubiera pasado en Buenos Aires. Fue como un retiro espiritual, limpié mi mente y mi cuerpo", comentó.

Por otra parte, confesó que tiene ganas de formar una familia numerosa, y continuar con la actuación.