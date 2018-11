El jazz llora la muerte de Roy Hargrove

05/11/2018 -

El trompetista de jazz Roy Hargrove falleció a los 49 años en Nueva York, informó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, encargada de la entrega de los Grammy. Hargrove, nacido en Waco, Texas, el 16 de octubre de 1969, obtuvo dos Grammy durante su carrera y la semana anterior había sido internado en un hospital neoyorquino por problemas de riñón, hasta que finalmente sufrió un paro cardíaco.

El artista estudió en la Dallas’s Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts, donde tuvo la oportunidad de escuchar a David "Fathead" Newman, quien tocaba para la Ray Charles Band, y que se convertiría en una de sus influencias musicales más destacadas.