"La Bomba Tucumana" en problemas con su novio

06/11/2018 -

Esta vez no fueron rumores. Fabián Doman, el conductor del ciclo "Nosotros a la mañana", mostró el texto de la denuncia que el fin de semana había interpuesto Gladys "la Bomba Tucumana", de 53 años, contra su novio Sebastián Escacena, de 29, en la Comisaría 12 de Tucumán tras haber protagonizado un episodio violento. Pero después de que se hiciera pública esta delicada situación, la cantante salió a poner paños fríos, en defensa del joven con quien convive hace aproximadamente cuatro años. "Tuvimos una discusión como cualquier pareja, como todos los días. Yo no tengo paciencia, me sobresalto rápido y quería que se fuera de mi casa y él no se quería ir. Quería que se fuera ya, ya, ya. Y como no quería, me fui a la seccional. Y lo único que ha hecho la policía es contarle a todo el mundo que he ido a la comisaría. No han hecho nada", dijo Gladys en el audio que le envió al programa "Los Ángeles de la Mañana" lanzando el dedo acusador hacia la policía. En su denuncia, hecha por escrito, "la Bomba" había relatado que "la convivencia en los primeros años fueron de alegría y felicidad, pero al transcurrir el tiempo el cariño hacia él se fue diluyendo, ya que éste comenzó a mostrarse como realmente es su carácter, siendo un hombre manipulador, que constantemente me agrede con palabras obscenas e irreproducibles", según leyó Fabián Doman en su programa. Y siguió: "Sebastián es atrevido, no hace nada por buscar trabajo, se dedica sólo a la timba y a salir con sus amigos a jugar al fútbol, bebe bebidas alcohólicas y muchas veces llegó a dañarme mis vehículos". La cantante, que hace poco reemplazó a Esmeralda Mitre en el "Bailando por un sueño" también habría manifestado que sentía temor por su integridad física, por lo que solició la exclusión del hogar y la prohibición legal de acercamiento. "Me siento presa de este hombre que a veces no me deja ni ir al supermercado", confió en la denuncia. Sin embargo, en un segundo audio enviado a Ángel De Brito volvió a defender a quien un par de días antes denunció legalmente. "Nunca en la vida me tocó, Sebastián. No es agresivo, yo soy la loca. Es una discusión que tenemos todos los días, estoy cansada porque él por cuidarme demasiado ya no puedo ir al súper, a la peluquería, porque me lleva él. Lo considero una obsesión. Jamás en la vida me ha tocado, que quede clarísimo. Hace cinco años que estamos juntos, es una excelente persona. Es un tema muy serio y la policía lo que hizo fue contarle a todo el mundo. Soy una persona muy visceral y me dejé llevar por el impulso porque quería que se fuera en ese momento. La policía es muy malvada", dijo Gladys. Y agregó: "Nunca en la vida me ha hecho nada, vive para mí. Y estoy cansada y harta de que viva para mí. Yo quería que saliera de mi casa, nada más. Era lo único que deseaba porque no quería seguir discutiendo porque no puedo ir al súper. Él me quiere mucho y quiere evitarme que vaya para que esté tranquila en casa. No es nada comparado con lo que le toca a otras mujeres. Me da vergüenza esto porque tengo un hijo, no tengo que dar explicaciones de por qué estoy con él". ¿Cuál fue el motivo por el que lo denunció realmente? ¿Qué la llevó luego a defenderlo? Sólo Gladys lo sabe. Algunos especulan que fue una teatralización para continuar estando en pantalla, que de ser cierto, se transformaría en un hecho delicado.