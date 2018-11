08/11/2018 -

Atento al contexto de crisis económica, ¿temes que puedan cerrar más revistas de rock como ocurrió con Los Inrockuptibles?

La verdad que no puedo hacer futurología, pero mi deseo es que sigan existiendo las revistas, pero acá se combinan dos cosas: por un lado, la crisis a nivel mundial del periodismo gráfico, que está en un estado de mutación y nadie sabe bien cómo va a terminar y para dónde va a estabilizarse. Y se combina eso con la crisis económica del país que hace que, no debería ser así, pero un poco la cultura es un bien suntuario, y es una de las cosas que la gente se ve obligada a prescindir en primer término. Cuando la realidad aprieta, tenés que empezar a privarte de cosas y a descartar, como ser las salidas a los shows, la compra de revistas. Esa doble situación, plantea una crisis que para todos los que nos formamos como nosotros, es una cultura basada en los discos, libros y revistas, nos duele el punto que se ha llegado. También me parece que hay detrás una ceguera de los editores en seguir desde los medios -con contadas excepciones- la tendencia que marcan los medios digitales, una fragmentación de la información.