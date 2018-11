Ersa advierte que dejará de prestar el servicio si no hay solución al incremento de costos en el sistema

09/11/2018 -

Una vez más, ayer decenas de miles de vecinos de la capital se dieron con la desagradable novedad de un paro sorpresivo en las líneas de Ersa. El motivo de la protesta de los choferes con apoyo de la UTA, es que la firma no pagó la totalidad del aumento del 5,7% a muchos de sus empleados, en tanto que en otros casos, directamente no abonó nada del incremento.

La situación obligó a la intervención de la Secretaría de Trabajo que convocó a las partes. Y alrededor de las 13, mediante el diálogo y la regularización del pago del aumento del 5,7% por parte de la concesionaria del transporte público, los delegados de los choferes y UTA acordaron levantar el paro que había comenzado a primera hora. En ese contexto, el municipio capitalino le labró un acta de infracción a la firma por no prestar el servicio y dejar varados a miles de pasajeros, por un conflicto salarial con el gremio UTA.

Esta medida de fuerza tuvo un gran impacto, que ya la firma tiene en concesión la mayoría de las líneas que recorren de extremo a extremo la "Madre de Ciudades". Muchos chicos dejaron de ir a la escuela o empleados tuvieron que tomar un servicio alternativo más caro para poder llegar a sus lugares de trabajo, generando un malestar generalizado, más aún porque esta es una situación que se viene reiterando con cierta periodicidad.

En este contexto, desde Ersa advierten que así cómo está el sistema y la falta de actualización tarifaria hoy en $ 10,35, tornan "inviable" el servicio por lo que analizan dejar de prestarlo.

Así lo manifestó el gerente de la firma en Santiago del Estero, Hugo Peralta, quien expuso una situación de crisis por estas razones. Como se recordará, la empresa había solicitado al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante, una actualización de la tarifa al señalar que está desfasada. Del mismo modo, habían reflejado que los subsidios también quedaron atrasados con la devaluación y el alza de costos, por lo que el mantenimiento del servicio se hace más caro. Inclusive las unidades nuevas que incorporó la empresa fueron enviadas a otras provincias donde también prestan el servicio de transporte público.

"Obvio que somos plenamente conscientes que se causa un grave perjuicio, pero también tenemos graves problemas económicos por todo esto que está pasando. La verdad que se está tornando inviable la prestación de los servicios", manifestó Peralta en diálogo con EL LIBERAL.

Peralta señaló que pese a que hizo conocer al Estado municipal (Ejecutivo y Legislativo) y a nivel público, los problemas que tienen para prestar el servicio, la situación es la misma y no hubo avance hacia una solución. "No hay miras por ahora de mejora; esto hace que se resienta la empresa, incluso para poder pagar estos haberes, la empresa tuvo que recurrir a otras unidades de negocio para poder cubrir", indicó.

El directivo espera una convocatoria oficial para tratar esta cuestión, pero dijo que "lamentablemente no tenemos un diálogo coherente, de decir ‘sentémonos a ver la problemática que tiene el transporte’. Y esto se complica día a día", alertó.

-¿Hay posibilidades de que la empresa deje de prestar el servicio? Este es un rumor vox pópuli.

-Lo repito, si no regularizamos el sistema, si no nos sentamos en una mesa de diálogo y vemos la problemática del servicio y cómo se va a seguir prestando, no solo Ersa va a dejar. Esto se está tornando inviable, tomamos conocimiento que a partir de enero ya no hay más subsidios o hay una mínima parte que no cubre la totalidad de los costos y hay que ver de dónde sacamos el resto para seguir operando con normalidad. Es algo que nos preocupa día a día: cómo se va a continuar con la prestación de servicios.

-Para dejarlo en claro, ¿si continúa esta situación inviable que describe, Ersa puede irse de la provincia?

-Y sí, no queda otra opción.