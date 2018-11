Teatro hecho por actores santiagueños

09/11/2018 -

"Los Cuervos", "De todas las mentiras te prefiero a ti", "Dos pícaras jubiladas" y "Caminos" son las cuatro obras que subirán a escena hoy, en diversos escenarios, en el marco de la realización de la XXXI Fiesta Provincial del Teatro 2018. En tanto, para mañana se aguarda el estreno de "La espera trágica", dirigida por Diego Achával (ver nota aparte). "Los Cuervos" Con textos de Orestes Edmundo Pereyra y dirección (también actúa) de Daniel Nassif, la trama de "Los Cuervos" se enfoca en Rodolfo Soriano, un poeta torturado en su vida por su adicción al alcohol que lo lleva a la destrucción familiar convirtiéndolo en un asesino. Esta tarde, a las 16, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. "De todas las mentiras te prefiero a tí" De Mauricio Sarmiento, se presentará hoy, a las 19, en La Casa. ¿Qué es el amor? Una vez amado un cuerpo debe el amante acostumbrarse a percibir el rasgo de belleza develado en ese cuerpo también en otros cuerpos, pasando de un cuerpo a muchos cuerpos, y más adelante, de un alma a muchas almas, una luz, la luz de un faro nos acerca al amor y nos aleja de este odio. "Dos pícaras jubiladas" Esta pieza, de María del Carmen Patamia, subirá a escena esta noche, a las 21, en el Salón Auditórium del CCB. Es una comedia basada en el encuentro casual de dos mujeres jubiladas de distintas clases sociales, pero que tienen muchas cosas en común, una de ellas, Pura Conchita de la alta sociedad santiagueña con modales refinados, actriz, cantante. La otra, Doña Pancracia, mujer de campo, jubilada. Pero a pesar de ello, las une la soledad, el abandono de los hijos, etc. Finalmente, estas mujeres, deciden compartir sus penas y alegrías, cultivando una sincera amistad y encarar una nueva etapa en su vida. "Caminos" Dirigida por Nicolás Núñez Correa, se presentará hoy, a las 22.30, en Adatise. Historias de encuentros y desencuentros, historias de sangre encendida, historias que no se cuentan, pero que pasan, historias de gente que anda por las calles de esta ciudad, de gente de humo, de gente de aire, de gente que pasa y no vemos. Son historias pequeñitas, de gente en la cornisa, en los rincones, en las veredas, en las plazas. Tres historias de jóvenes distintas, pero unidas por los mismos caminos.