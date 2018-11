Realizaron la apertura oficial del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo

Fotos ARTISTAS Y AUTORIDADES. Medic, Toni, Borges, Taboada, Silvestre, Doris del Valle, Brodsky, Mukdise, Airoli y Berruti.

El 4º Festival Nacional de Cine Premios de Termas de Río Hondo quedó oficialmente inaugurado con una ceremonia realizada, anoche, en el Centro Cultural Gral. San Martín. De esta manera, con entrada libre y gratuita, los santiagueños y los turistas podrán disfrutar de las dieciséis películas argentinas que están en competencia.

La muestra cinéfila, que está auspiciada por el gobierno de la provincia, se desarrollará hasta mañana con la presencia incomparable de la gran dama del cine argentino, Graciela Borges; el prestigioso actor Luis Brandoni (llega hoy), Pablo Alarcón (viene hoy), Reina Reech, Adriana Brodsky, Doris del Valle, Jonatan Airoli, Silvestre, Luisa Kuliok y el modelo Jonathan Airoli.

Del encuentro participaron, el intendente de la ciudad termal, Jorge Mukdise, el presidente del festival, Carlos Siacaluga, el productor general del evento, Francisco Pérez Nazar, además de los artistas mencionados, Emilio La Ferrere, vicepresidente de la Televisión Pública, entre otras autoridades municipales e invitados especiales.

Sciacaluga ‘Es un verdadero orgullo ser partícipe de esta fiesta porque ha ido creciendo con el tiempo, se ha instalado en la agenda cultural de Las Termas, en la agenda de los festivales de cine y sobre todo presenta películas de última generación, es un lindo trabajo y es un orgullo poder ofrecerle a la gente".

Añadió: "Quiero agradecer al gobernador Gerardo Zamora que nos apoya siempre, gracias por permitir traer está muestra artística, que es uno de los pocos que presenta producciones nacionales".

En tanto, Mukdise dio la bienvenida y agradeció al gobernador Zamora por haber "dotado a Las Termas de una infraestructura magnífica, es un lugar único en el mundo".

A su vez, Borges evocó: "Es una gran emoción estar aquí. Mi madre adoraba este lugar. Me sentí tan feliz cuando "Paco" me llamó para venir a este festival. Es una emoción venir y traerles cine. Hay cosas importantes en esta patria, salud educación y cultura que no tenemos que perder eso".

Las proyección continuarán hoy con las películas "Soy tu karma", "Mamá se fue de viaje", "Los últimos", "Los que aman odian", "Mi obra maestra" (la protagoniza Brandoni a quien esta noche le realizarán un homenaje) y "Animal".