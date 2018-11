Fotos SENSACIONES. El "Beto" considera que a Boca le cuesta generar juego de local y por eso le sentará bien la revancha en cancha de River.

13/11/2018 -

Alberto Márcico, campeón del Apertura 92, Copa Máster 92 y Copa de Oro 93 con Boca, señaló que "a Boca le cuesta generar juego de local, por eso creo que lo beneficia la vuelta en el Monumental".





"Soy optimista. River va a tener la presión, son partidos que se definen con detalles. Carlitos tuvo muchas batallas, sabe que pueden ganar en el Monumental", manifestó el "Beto", que le dio valor a la arenga de Tévez después del partido y a su postura cuando entró en el segundo tiempo.





Por otro lado, Márcico analizó el encuentro y opinó que el equipo de Guillermo tuvo la posibilidad de sacar una diferencia: "Si vamos al partido en total, Boca podría haber ganado porque River no jugó bien. No fue el equipo que te pasa por encima, tocó mucho para los costados. De todos modos me pareció justo el empate, hicieron bien en esperar porque Boca tiene jugadores muy directos, que te pueden lastimar".