Viola Davis, orgullosa de su escena de sexo con Liam Neeson

15/11/2018 -

La actriz estadounidense Viola Davis dio un giro a su carrera con su papel en "Widows", la última película del británico Steve McQueen, en la que rompe estereotipos y que considera "revolucionaria" especialmente en un aspecto: "la sexualización de la mujer negra". "Estoy muy orgullosa de mi escena de sexo con Liam Neeson", el actor norirlandés, reveló la artista en una entrevista con Efe durante la presentación de la película en Londres, a la que asistió acompañada de McQueen y varios compañeros de reparto.

"Me encanta la escena de apertura, yo besando a Liam, en la cama, con mi pelo natural, con mi piel negra, a mis 53 años", explicó.

"Estoy feliz con la sexualización de la mujer negra, y él no es un dueño de esclavos, sino que es mi esposo, y pienso que muchas veces las mujeres negras son relegadas a papeles de criadas o sumisos o demasiado masculinos", afirmó. "Además, cuando hay una mujer negra en una película, normalmente su piel es mucho más clara que la mía", prosiguió la protagonista de "The Help" y "Fences", que ha hecho historia con su triplete de premios Oscar, Emmy y Tony.

Davis interpreta en "Widows" a Verónica Rawlins, la esposa del cabecilla de una banda criminal (Neeson) que decide perpetrar un golpe con la ayuda de las otras viudas cuando el grupo de delincuentes muere en un asalto fallido.