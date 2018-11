Evangelina Anderson y una sensual producción fotográfica en Marbella

Hoy 16:33 -

Evangelina Anderson compartió una sesión de fotos en las playas de España infartantes y que causaron gran revuelo en Instagram.



En las imágenes se la puede ver luciendo un traje de baño con una campera de cuero. El detalle es que se trata de una sesión de fotos en pleno otoño europeo, algo que no se notó en el resultado final.



Cuando me avisan que la producción es en pleno otoño, en la playa y con bikini, me acuerdo que estoy en Marbella y te sonrió así Hoy hizo 22 grados ahora a descansar con los Demis ”, escribió la modelo en la red social en una publicación que cosechó miles de likes.