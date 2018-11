Ángel De Brito criticó a Flor Peña por su papel de víctima en el Bailando

Fotos Ángel había lanzado las críticas hacia Florencia en otros ciclo. Y las hablaron en ShowMatch.

21/11/2018 -

A Ángel de Brito no le gustó que Florencia Peña lo hiciera quedar como el "victimario" rompiendo en llanto por las críticas que su compañero del jurado del Bailando hiciera sobre su desempeño en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

"Yo no me meto ni me metí con sus temas personales. Ni con el poliamor ni con otros temas cuando otros fueron súper crueles. ¡Súper! Hasta los que se dicen amigos se la pasaron hablando con la amante, con la no-amante y haciendo todo un show", lanzó en el programa "Los Ángeles de la Mañana", pese a que al finalizar ShowMatch había sellado la paz con Florencia, con un abrazo.

Y agregó: "Cuando la quisieron extorsionar junto a su marido y le pidieron 60 mil pesos, para frenar todo esto, ¿a quién recurrió para que lo cuente? A mí. Entonces me parece que tiene que ser más genuina, no tener dos caras y no hacer todo este show que hizo anoche. Las lágrimas se las creo porque sé que tienen que ver con un tema familiar de ella (su papá está muy enfermo) que no está relacionado con el Bailando, pero no le creo que esté ofendida".