Humorista santiagueño organiza un tributo a luis Landriscina

23/11/2018 -

La Agencia Córdoba Cultura, el humorista santiagueño Marcelo "El Coto" Camuña y el grupo "Amuchados" homenajearán a Luis Landriscina, el artesano de la palabra y el humor, en el marco de las actividades que se desarrollan camino al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. El tributo será este lunes 26, a las 21, en el Teatro Real (Córdoba).

Camuña, en diálogo con EL LIBERAL, destacó que la velada tendrá dos partes. Habrá una conversación en vivo entre Landriscina y Mario Pereyra. Luego, humoristas de todo el país concretarán un reconocimiento al gran artista chaqueño con su participación en el escenario principal.

¿Qué significa para vos coproducir un homenaje a Luis Landriscina?

Esto es cumplir un sueño a una persona que me marcó en este camino de hacer humor. En el 2015, por ley, se decretó al 26 de noviembre como el Día Nacional del Humorista en homenaje a la fecha del nacimiento de Roberto Fontanarrosa. Desde esa fecha se me ocurrió hacer algo para homenajear a Don Luis, que me pareció el más apropiado, correspondiente, coherente y el más indicado para festejar ese día. Ahora, con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, del gobierno de la provincia de Córdoba, podemos plasmar esto, que es el homenaje en vida al más grande del humor, Landriscina.

¿Qué enseñanzas te deja el estilo de Landriscina?

El estilo de Landriscina es sano, apto para todo público, picaresco, apela a la geografía, a la historia y tiene cultura. De ahí tomé yo esto de contar chistes con tonadas. Él me marcó el camino de esta profesión con la que llevo el sustento a mi mesa. Él despertó en mí hacer un humor limpio. Es también decirle gracias por haber puesto la semillita del humor. Todos, en algún momento, hemos soñado ser como él: aplaudidos y que la gente se ría con nosotros.

¿Cuál es el aporte que Landriscina le hace al humor como género artístico?

Landriscina le da más nivel al humor. Don Luis prestigia, dignifica el género. Esto es reconocido por todos, es unánime. Don Luis es uno de los pocos artistas que no tiene detractores. Nadie odia a Landriscina. A nadie le cae mal Landriscina. Son casos sociológicamente analizables también.

¿Qué los impulsó a realizar este tributo a don Luis?

En Córdoba, en marzo del 2019, se realizará el Congreso de la Lengua Española. Y el homenaje a Landriscina es de cara a ese congreso en donde se hablará del don de la palabra, la palabra como instrumento para hacer reír, como instrumento para transmitir una poesía o una canción. Y don Luis es un gran exponente.