Netflix apuesta a nuevas series y películas animadas

Fotos Los proyectos verán la luz a partir del 2019, y entre los creativos responsables hay un argentino.

26/11/2018 -

Con la presencia de los mexicanos Guillermo del Toro y Jorge Guitiérrez y el argentino Pablo Lobato dentro del talento creativo, Netflix anuncia una variedad de películas y series, con estilos de animación familiares.

Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids and Family en la compañía, expresó: "Sabemos que no existe un solo tipo de familia. Abarcamos a todo tipo de creadores para poder contar historias únicas y diversas que resuenen en todas y cada una de las familias de Netflix". La oferta animada incluye imágenes generadas por computadora, 2D y animación fotograma a fotograma.

Entre los títulos se destacan "Pinocchio" (2021), el primer largometraje animado dirigido por Guillermo del Toro, "Maya and the three" (2021), creada, escrita y dirigida por Jorge Guitierrez, y "Wendell & Wild" (2021), un largometraje del escritor y director Henry Selick cuyo diseño de personajes estará a cargo del argentino Pablo Lobato.

Otros títulos anunciados son: "Go! Go! Cory Carson" (2019), "Klaus" (finales de 2019), "Mighty Little Bheem" (2019), y "Kid Cosmic".