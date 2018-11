Juan Minujín podría volver a encarnar a "Pastor" en otra temporada de El Marginal

26/11/2018 -

Ahora ya se sabe que el actor no puede sembrar intriga. Nicolás Furtado quiso generar expectativas sobre una posible tercera temporada del unitario "El Marginal", en el 2019, y terminó contando hasta quiénes son los confirmados.

Además de él, regresarían Claudio Rissi (Borges), Carlos Portaluppi (Morcilla) y Brian Buley (Pedro); además de Martina Gusman (Ema) y Juan Minujín, ya que por lo que adelantó, esta vez, sería una secuela.

El actor uruguayo que interpreta a "Diosito", en la serie que se emitió por la TV Pública, en sus dos ediciones, quedó fascinado con la repercusión que tuvo la precuela y ahora se prepara para un nuevo desafío.

"Sebastián Ortega me contó todo muy por arriba. Va a estar buenísima, vamos por más. Vamos a ver si regresa Pastor, no sé mucho y tampoco puedo decir. Todos queremos la vuelta de Juan. No sé bien cómo, ni cuándo. Pero sí", dijo en diálogo con Javi Ponzo.

En septiembre de este año, El marginal 2 tuvo su gran final en Tecnópolis, donde muchos televidentes tuvieron la oportunidad de compartir un lindo momento con sus personajes favoritos de la TV. La serie ya llegó a la plataforma de Netflix, también con gran éxito.

"Diosito" también habló sobre su particular prótesis de la boca. ¿Dónde la guarda? "Está en mi casa. Siempre me la olvidaba en la mesa de cátering, cuando iba a jugar al básquet y una vez se perdió", confesó.