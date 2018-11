Candelaria Tinelli, en el Lollapalooza

26/11/2018 -

Del 29 al 31 de marzo de 2019 el Hipódromo de San Isidro se llenará de música con la nueva edición del exitoso festival Lollapalooza Argentina, en el que esta vez, las mujeres locales, internacionales, rockeras, poperas, hiphoperas, traperas, ganaron más espacio para mostrar su propuesta.

Por el lado de las argentinas estarán Juana Molina, Lali; Cazzu y Dak1llah, las chicas del momento de la escena trap; el dúo cancionero Perotá Chingó; la rockera Barbi Recanati; y "Lelé" cuyo nombre verdadero es Candelaria Tinelli, quien este año lanzó el primer videoclip de su sencillo "Yo", donde se muestra despojada de los tatuajesque ocupan la mayor parte de su piel.

Por otra parte, se presentarán Catnapp; Candelaria Zamar; y Naomi Preizler.

Además, otras dos mujeres pisarán los escenarios como parte de proyectos distintos: por un lado, Lara Artesi, del dúo urbano Coral Casino; y Zoe Gotusso, de los hiteros Salvapantallas

En tanto, St. Vincent encabeza las visitas femeninas que se multiplican con las británicas Jorja Smith y Ama Lou; las españolas y urbanas Rosalía, Bad Gyal y Sita Abellán; la estadounidense Clairo; un poco de pop francés de la mano de Jain; y la canción uruguaya con Alfonsina.

El show ya da que hablar. Ante la confirmación de la grilla, "Lelé" Tinelli escribió en las redes sociales: "No caigo aún. No puedo más de la emoción y felicidad. gracias infinitas! @lollapaloozaar #lollapaloozaar", posteó en Instagram y "Nunca dejes de soñar. Nos vemos @lollapaloozaar", en Twitter. Marcelo Tinelli también compartió su alegría: "Me muero!!!! @candetinelli vas a estar en el Lollapalooza???????".