Amiga de Fede Bal busca su lugar

27/11/2018 -

"Mi destino siempre ha sido el baile y me encanta desde muy chica. Estudié y me propuse progresar en cortos tiempos y aquí estamos, tratando de disfrutar el escenario, ahora en esta nueva producción de Carmen (Barbieri). La revista es un género muy complejo que en la actualidad exige la mayor cantidad de conocimientos posible. Estamos aquí, aprendiendo e incorporando cosas en el camino", comenzó diciendo a Diarioshow, Bianca Iovenitti, la nueva amiga de Fede Bal, de quien no le importa la fama de mujeriego que carga sobre su espalda. "La verdad es que no me dejo llevar por esta circunstancia. Realmente, no le doy la menor importancia".