Mica Viciconte es la nueva vedette de la revista de Carmen

27/11/2018 -

"Voy a estar como vedette y también participaré en dos cuadros de humor. Trabajar junto a Carmen (Barbieri) y Santiago (Bal) es un plus aparte que me permitirá aprender mucho en el escenario. Para mí se presenta como algo fabuloso e inesperado en muchos aspectos. Todo me ayuda a crecer". Con estas palabras, Mica Viciconte, la polémica participantes del Bailando por un sueño, anunció su incorporación a la revista "Nuevamente juntos", con la que debutará como director teatral Fede Bal en Mar del Plata.

"Al ser un debut teatral encierra para mí expectativas muy grandes que abren posibilidades fuertes en mi carrera", admitió Mica, en diálogo con Diarioshow, mientras tanto en la mediática pista de ShowMatch tiene por enemiga precisamente a Laurita Fernández, la ex de su actual director teatral.

"Tengo diferencias con Florencia Peña y Laurita Fernández. Se equivocan siempre; en lugar de juzgar a los protagonistas en el tema profesional, lo hacen por cuestiones personales", señaló al respecto.

Y agregó: "Me concentro en lo que hago y trato de bailar de la mejor manera posible. Esto no lo valoran, por lo tanto, pierdo el manejo y exploto", en relación con sus constantes cruces verbales.

Cabe recordar que Mica volvió a ganar pantalla gracias a su relación con Fabián "Poroto" Cubero, luego de que éste se separada de la modelo y madre de sus tres hija, Nicole Neumann, con quien mantuvo una pelea pública.

Sobre su relación con Cubero contó: "Estamos muy bien desde hace casi más de un año. No convivimos, pero hemos aprendido a conocernos y a compartir muchas cosas de nosotros y de la vida". Y explicó por qué no se inclina aún por la posibilidad de vivir bajo el mismo techo. "Por ahora no. Está muy bueno que cada uno pueda conservar su lugar y el respeto a esas libertades. Nos vemos cuando tenemos ganas y no tiramos de la cuerda", señaló. Por otra parte, admitió: "Estar acompañado por alguien que te mima es bello. Los dos veníamos de sufrir fuertes separaciones, de modo que encontrarnos en la vida nos hizo bien".

Si bien Fabián Cubero ya es padre de tres niñas, Mica aún no tiene hijos. Al respecto, la modelo dijo que aunque le parece algo lindo, éste no sería el momento oportuno, por diversas circunstancias, entre las que figura el trabajo.

En los últimos meses Mica Viciconte bajó el tenor de sus declaraciones contra la ex de Cubero, Nicole Neumann, y explicó qué fue lo que la motivó a abrirse del conflicto. "Entiendo que no se trataba de celos, creo que era una situación de impotencia en poder ver tan bien a quien había sido, tiempo atrás, el hombre de su vida. Pero, bueno, son situaciones por las que pasamos todos. No tengo dudas de que se le va a pasar", dijo sobre los supuestos celos que habría despertado en Nicole su relación con Cubero.