La sobrina del "Sapo" Coleoni se vengó de Maluma y hasta lo provocó

27/11/2018 -

Cindy Coleoni, sobrina de Gustavo Coleoni, DT de Central Córdoba (Santiago), llegó a las semifinales de "La voz México" (Televisa) y aunque aún resta un largo camino por recorrer, la joven nacida en Carlos Paz (Córdoba) que desafió a Maluma (24) en su audiencia a ciegas no pierde las esperanzas de convertirse en la gran ganadora de este certamen. Luego de deslumbrar al jurado con su cover de "Don’t Speak" (No Doubt) Cindy se lució en una complicada batalla contra su compañera Adelaide Pilar (35) y salió beneficiada. "Me voy a tener que ir con Cindy", exclamó Natalia Jiménez coach de Coleoni en "La voz México", luego de que sus compañeros, sobre todo Maluma y Rivera, le aconsejaran quedarse con la participante cordobesa radicada en la ciudad mexicana de Bacalar. Pero en la gala de este domingo fue diferente. Coleoni atravesó la primera ronda de la semifinal del concurso con una increíble interpretación. Luego de interpretar una versión bien rockera de "My inmortal", de Evanescence, Cindy recibió las felicitaciones de Maluma. "A mí me encantas. Me encanta tu voz, me fascina. ¡Qué canción tan difícil! Eres es una de las voces más fuertes que tiene Natalia (Jiménez). Tienes estilo y eso es algo a favor", expresó Maluma. Cindy lo interrumpió: "Tu también (tienes estilo), papi", le dijo. El público presente la ovacionó y él creyó que ese elogio se trataba de una señal de paz. Sin embargo, la cordobesa arremetió con ironía: "Es curioso, la voz más fuerte y no te volteaste por mí, es como la piedrita del zapato...".