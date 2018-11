Jorge Drexler contundente: "No tengo interés en hacer apología de la canción seria"

29/11/2018 -

Jorge Drexler procesa aún "el subidón de liberación lenta" que supuso alzarse como el máximo triunfador de la noche en los pasados Latin Grammys, la cual muchos quisieron leer en clave de victoria de la canción de autor "seria" sobre el abundante número de músicos urbanos nominados. "Si hay algo bueno que le puede pasar a la comunidad iberoamericana es ser diversa; yo no tengo interés en hacer apología de la canción seria, porque la seriedad no me parece un atributo importante de las canciones, más allá de tomarse en serio el hacerlas", indica el músico al respecto el creador de "Salvavidas de hielo", el disco que lo consagró. "Aún desconcertado" por lo inesperado de su triunfo, Drexler no reconoce una especial predilección por su decimotercer trabajo de estudio, pero sí por lo que implicó su creación, autolimitada a la voz y la guitarra como únicos ingredientes, ya fuese tocada, percutida como una batería o procesada. Se lo propuso, dice, no tanto "como detalle técnico, sino como metáfora poética de zambullirse hasta la veta de la madera".

"Da miedo desarraigarse. Yo he ido haciéndolo con el tiempo. Amo Uruguay y estaba muy contento allí, pero es cierto que ahora me siento en casa en muchos lugares, ya sea en Lima o en Murcia", remarcó el destacado músico uruguayo.