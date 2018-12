Nicolás Cabré hace pelear a las mujeres

02/12/2018 -

Cuando la relación entre Laurita Fernández, la bailarina y actual jurado de Showmatch, y el actor Nicolás Cabré saltó a la luz, nada hacía prever que se iban a ver envueltos en escándalos mediáticos en tan poco tiempo. Pero fue eso lo que sucedió a raíz de la publicación de una fotografía que pertenece al ámbito de la ficción.

Flor Vigna, la compañera de Cabré en "Mi hermano es un clon", posteó una imagen de ella acostada sobre el pecho de Nicolás, pero en el marco de la telenovela. Esto encendió la furia de Laurita, quien le recriminó promocionar la tira con una foto de escenas que ya se vieron.

Hasta que Marcelo Tinelli consiguió que la excampeona del Bailando, Flor Vigna, visitara el estudio adonde se realiza el certamen, la joven no se había encontrado cara a cara con Laurita Fernández. El encuentro hizo que se sacaran chispas. Y según Ángel de Brito, Flor salió ganando.

"Jamás en la vida. No sé por qué tanto rumor. Además de que nunca fui al camarín y nunca me llevó a ningún lado. Él sabe que no es así. Estoy triste porque estuve dos años acá (por el Bailando) y la pasé hermoso, pero aprendí mucho. Evité el chisme porque no me va bien en eso, no es lo que quiero hacer", dijo.

Luego agregó que su relación con Nicolás es solo laboral y que tratan de hacer lo mejor posible por la novela. Sobre Laurita, aseguró que son dos mujeres muy inteligentes y que pueden resolver las cosas con una charla.

Laurita quiso dar por cerrado el tema: "Celebro el trabajo de todos y prefiero dejarlo acá. Me hubiese encantado que quede en privado, pero está todo bien. Pueden ser confusiones... Yo no voy a exponer a Cabré. Para mí es tema terminado".

No obstante, Vigna continuó: "Ninguna de las dos salió ganando con esto. Mi novio (Nico Occhiato) la estaba pasando mal. Cabré seguro te dijo que jamás entré a su camarín. Como consejo te puedo decir que estoy para hablar. Podés hablar con cualquiera del elenco. Ojalá que pase el verano y que cuando nos reencontremos digas que te dejaste llevar... El tiempo me va a dar la razón".

Flor Vigna y Laurita Fernández atravesaron un momento incómodo, el único que salió ganando fue Marcelo Tinelli, con más rating para su programa.