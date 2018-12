Martín Paz cantará con su padre Onofre en Cosquín

02/12/2018 -

Martín Paz confirmó a EL LIBERAL que el próximo miércoles 30 de enero, en la 5ª noche del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2019, en el escenario Atahualpa Yupanqui, de la Plaza Próspero Molina, cantará "Eterno amor" junto con su padre Onofre "Negro" Paz.

El músico está emocionado por este nuevo reencuentro en público (el primero fue este año en un reducto de Buenos Aires) que tendrá con su padre tras lo sucedido en febrero de 2017 cuando el "Mansero" echó a Martín, quien integraba la célebre formación que lidera Onofre, en pleno show que realizaban en el Festival del Carbón (en Las Arrias, Córdoba).

El 30 de enero próximo, Martín actuará como solista en Cosquín, en donde presentará su disco "Eterno amor". Esa misma noche estarán Los Manseros Santiagueños festejando sus 60 años de trayectoria.

"Voy a estar la misma noche que mi viejo. Voy a estar emocionado por él porque van a festejar sus 60 años. Yo lo voy a invitar a cantar conmigo. Quiero regalarle eso a la gente. Quiero invitarlo y cantar ‘Eterno amor’ con mi viejo en Cosquín, nada más ni nada menos. Lo voy a disfrutar a pleno ese encuentro que tengamos con él. Sobra todo lo que pueda decir", remarcó Martín en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

"Estoy lleno de felicidad porque el Festival Nacional de Folclore de Cosquín me abre las puertas y me da la posibilidad de mostrar mi propuesta. Sinceramente, tenía muchísimas ganas de estar en ese escenario (Atahualpa Yupanqui), de pisar ese escenario con esta propuesta para entregársela, con todo mi amor, a la gente. Me siento inmensamente realizado a partir de este episodio hermoso de mi vida que voy a vivir en Cosquín en enero próximo", resaltó Martín.