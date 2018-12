Tras las fiestas cerrará un importante número de comercios

Fotos FENÓMENO. En lo que va del año, se perdieron 400 empleos -registrados- en los comercios capitalinos.

Diciembre es un mes clave para el comercio, en particular de Santiago del Estero que por las fiestas de fin de año, espera repuntar con las ventas y aliviar el fenómeno recesivo que golpea fuerte a los comerciantes.

Pero según alertaron desde la Cámara de Comercio de Santiago del Estero, su vicepresidenta, Alejandra Rafael, muchos negocios cerrarán sus puertas en enero y febrero, o bien se mudarán a departamentos o venderán a través de showrooms para abaratar costos.

Esto implicaría la pérdida de fuentes laborales en un sector que en lo que va del año, sólo en la ciudad capital, registra 400 empleados menos por cierres de negocios o ajustes. Estos datos fueron aportados por el Sindicato de Empleados de Comercios en la reunión que mantuvo con la Cámara de Comercio e Industria local, indicó Rafael.

Mientras a nivel nacional la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), señala que en noviembre cayeron 15,6% las ventas minoristas (interanual), en Santiago del Estero hay algunos rubros que superan ese porcentaje, entre un 25 y 30% en noviembre (con relación al mismo mes de 2017). Además, mes a mes se profundiza la recesión, expuso Alejandra Rafael y precisó que los rubros más afectados son indumentaria, calzados, electrodomésticos, jugueterías, de manera directa. Es decir, los santiagueños priorizan los alimentos al momento de sus gastos.

"En reunión de la semana pasada con el Sindicato de Empleados de Comercio, estos se mostraron preocupados por cantidad de despidos y el cierre de comercios, cada vez más acentuado", dijo Rafael.

‘Vemos muchos locales disponibles para alquiler, aún así el precio y el importe de los alquileres no bajaron. Los dueños de locales, no dejaron de indexar los precios de los alquileres, no acompañan la recesión que se está registrando. Y al comercio no le queda otra que dejar esos locales y migrar a otros más baratos’, expuso.

Reveló que por ello, después de diciembre, cuando se espera una abrupta caída en las ventas, se van a cerrar muchos locales en enero y febrero. También que habrá una fuerte "movida" en los comercios, que se mudarán a locales más baratos, más lejos del centro (y de menor valor).

También comentó que "hay una fluctuación de locales de las calles, a departamentos o showrooms", para abaratar costos.

"Desde la Cámara estamos combatiendo el comercio informal, y estos negocios no cumplen con las normas legales e impositivas, aunque hay locales que trabajan en departamentos y cumplen con normativas de habilitación, pero la gran mayoría no las cumple", insistió.