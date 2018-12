La serie sobre Gilda comienza a cobrar vida

04/12/2018 -

Las biografías de los famosos han llegado a la televisión para quedarse. Tras la exitosa experiencia con "Luis Miguel, la serie", en la plataforma de Netflix, y con "Sandro, de América" en Telefé, ambas productoras se unieron para trasladar a la ficción la vida de Miriam Alejandra Bianchi, conocida en el plano artístico como "Gilda".

¿Qué los lleva a pensar que hay mercado para imponer este producto? Nada más ni nada menos que el fenómeno que generó la película, interpretada por Natalia Oreiro, sobre esta misma cantante de música tropical. "Gilda, no me arrepiento de este amor" superó todas las expectativas.

De ahí que conformes con la repercusión positiva que tuvo la película, en 2016, dirigida por Lorena Muñoz, Blastings News España, informó que Netflix y Telefé llevarán ahora la vida de la ídola popular a formato serie, con un nuevo rostro dándole vida: Brenda Asnicar.

La joven actriz, a quien muchos la recuerdan por su participación en "Patito feo", ficción en la que lideraba el grupo de las "Divinas", será la encargada de trasladar a la pantalla chica la mística que envuelve a esa joven maestra jardinera que un día decidió ir detrás de sus sueños de cantante, y tras enamorar perdidamente a un público muy variado, no pudo escapar de un trágico final, el 7 de septiembre de 1996, a raíz de un accidente vial.

Para armarse del personaje Brenda abandonó Colombia, adonde vive desde hace varios años, para instalarse en Buenos Aires y comenzar las grabaciones de la propuesta que se verá en 2019 y que tendrá una primera temporada de 13 capítulos, de 45 minutos cada uno.

Si bien la primera actriz en ser tentada para volver a ponerse en la piel de Gilda fue Natalia Oreiro, la uruguaya admitió que prefirió dar un paso al costado. "Me propusieron el proyecto de Gilda. Y lo que me pasa es que al haber hecho la película yo cumplí un sueño y me parece que le tengo que dejar ese lugar a alguien más", dijo durante una entrevista con el programa "Intrusos".

No obstante, Toti Giménez, ex productor y pareja de "Gilda", la desmintió. Según él, Natalia fue ‘descartada’ por Telefé, decisión que parece haberle caído bien. "No me gustó lo que se hizo en la película. Ella (por Oreiro) era muy caprichosa para hacer las cosas. Esta vez el director musical voy a ser yo", adelantó en diálogo radial con "Falta de respeto", y explicó: "Acá sí, se van a contar muchas cosas que yo sabía y callé".

La serie que comenzará a rodarse en estos días y será presentada oficialmente el jueves 6 de diciembre, con la presencia de su protagonista, Brenda Asnicar, y sus productores, quienes mostrarán adelantos exclusivos, ya está dando de qué hablar.

Por lo pronto, los productores parecen haberle hecho caso a la expareja de Gilda, quien ya durante la realización de la película había propuesta que no fuera una figura muy conocida quien hiciera el personaje de la cantante. Si bien Brenda tiene experiencia televisiva, su rostro hace rato que no aparece en la pantalla chica argentina.