Cinthia Fernández bailó al ritmo de Néstor Garnica y se armó un escándalo

Cinthia Fernández se presentó anoche en Showmatch para mostrar su performance de folclore y generó un escándalo con el jurado que recibió duras críticas en las redes sociales por "desconocer la cultura".

La vedette, junto a su compañero Gonzalo Gerber, bailaron una danza contemporánea al ritmo de "Huayra Muyoj" de Néstor Garnica y, a pesar de que se llevaron los aplausos del público, los jurados aseguraron que adoptó un "riesgo" al bailar algo diferente. Al momento de presentar la coreografía, Marcelo Tinelli añadió "en mi vida había escuchado ese tema".

Ángel de Brito, se limitó a decir que lo único que le gustó fue el final de la coreografía y puntuó con un 6. Por su parte, Laurita Fernández, quien les puso un 8, dijo que le encantó el baile. "Me pareció estilizada, me encantó el desplazamiento que tuvieron. Es la primera mujer que se destaca". La corrección fue la posición de los brazos.

En tanto, Florencia Peña cuestionó el "riesgo" de no hacer el baile tradicional. Ante esto, Cinthia pidió: "Infórmense de baile y de folclore porque estoy es algo que existe".

"Esto fue una idea, desde la música, hasta la ropa que se pusieron, hasta el hecho de que Gonzalo no zapateara de manera tradicional, celebro las ideas pero no me gustaron", respondió Florencia. Y Cinthia redobló: "Me parece que tienen que informarse más sobre el folclore, que abarca muchísimas cosas".

Marcelo Polino acusó de haber elegido los temas: "A ellos les permitieron traer un tema desconocido. Yo vi las listas de los temas y este no figuraba, no estaba en la lista de temas".

"Celebren que traemos cosas nuevas", pidió Cinthia y Polino respondió con dureza: "Yo celebro Navidad, no celebro verte a vos".

"Amplíen su cabeza sobre el baile, porque existen estas cosas y le están faltando el respeto a la gente que lo baila. Informate, informate", le pidió la participante.

"¿Vos que sos casi ignorante me vas a decir que me informe? Apenas terminaste la primaria ¿y me vas a decir que me informe? Sos una maleducada, querida", cerró para ponerle un cero.

En las redes sociales, se generó un enorme debate por el desconocimiento por parte del jurado y por remarcar que se trató de un baile distinto, cuando en realidad la danza contemporánea es así. La bailarina se llevó todo el apoyo de la gente.