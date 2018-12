"Narcos: México" llegó a Netflix hace apenas dos semanas y ya tiene la confirmación para una segunda temporada en el 2019

06/12/2018 -

"Narcos: México", la serie de Netflix que relata la historia del tráfico de cocaína y el surgimiento de los grandes cárteles de droga en ese país, tendrá una segunda temporada.

La serie, protagonizada por Diego Luna y Michael Peña, es un producto derivado de ‘Narcos’, que durante tres temporadas siguió la suerte de Pablo Escobar y los cárteles de Medellín y Cali, y consigue así su renovación a dos semanas de haber estrenado en la plataforma.

De acuerdo con un comunicado emitido por Netflix, Eric Newman continuará como productor ejecutivo y showrunner (máximo responsable creativo), pero aún no trascendió qué camino seguirá la historia ni qué elenco la representará.

Ambientada en esta temporada en la década del ‘80, se espera que paulatinamente la trama conduzca hacia el célebre Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado el traficante más importante de la historia.

Con Diego Luna como el capo del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, "Narcos: México" viaja, en su primera temporada, a finales de los 70 y comienzos de los 80, antes de que ese país se convirtiera en el epicentro mundial del narcotráfico. ¿Qué diferencia a ésta de las temporadas colombianas de la serie? La experiencia mexicana en la "Guerra contra las drogas" es muy diferente a la de Colombia. La colombiana de alguna manera fue una victoria, porque desactivó los grandes cárteles y la violencia llegó a su pico a comienzos de los 90. México no sólo no ganó la guerra, sino que todo se ha vuelto peor y peor. Y para encontrar el germen de esta actualidad "Narcos" debía viajar al pasado, según lo contó Eric Newman, su productor. "Cuando me metí de lleno en la investigación para la serie me di cuenta de cuántos aspectos de la historia de los narcóticos en México empiezan a fines de los 70 con el crecimiento de los traficantes de Guadalajara. Félix Gallardo era brillante, nacionalizó una industria que previamente eran un puñado de feudos de la droga separados. Fue el verdadero primer súper cártel", señaló hace poco.